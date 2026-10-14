У Польщі двох ексдиректорів брокерського підрозділу обвинувачують у шахрайстві — RMF24

У Польщі обвинувальний акт щодо двох колишніх директорів брокерського підрозділу одного з банків передали до Окружного суду у Варшаві. Їх обвинувачують у шахрайстві на шкоду 1308 клієнтам на суму понад 387,6 млн злотих. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на речника Регіональної прокуратури в Лодзі Кшиштофа Копаню.

Продаж сертифікатів фондів

Справа є одним з епізодів розслідування Регіональної прокуратури в Лодзі та познанської делегатури Центрального антикорупційного бюро. Воно стосується подій 2012–2015 років, пов’язаних із розповсюдженням банком сертифікатів чотирьох інвестиційних фондів через відділення по всій країні.

За версією прокуратури, обвинувачені вирішили долучити банк до продажу сертифікатів без належної перевірки цих інвестиційних продуктів. Йдеться, зокрема, про відсутність перевірки достовірності даних у рекламних матеріалах, інвестиційної політики фондів і базових активів. Як стверджує слідство, посадовці також знали про слабку ділову надійність осіб, які управляли фондами, через брак у них досвіду.

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Версія прокуратури про фінансову піраміду

За словами Копані, покупців сертифікатів ввели в оману щодо характеру інвестицій. Вони вважали, що банк як інституція суспільної довіри має надійну інформацію про запропоновані фонди. Прокуратура заявляє, що клієнтів не поінформували: вихід з інвестиції під час формування портфеля залежав від подальшого продажу продукту, а кошти на викуп сертифікатів мали надходити від внесків інших інвесторів, а не від прибутків фондів.

На думку прокуратури, така схема відповідала механізму фінансової піраміди. У травні 2016 року банки припинили продаж сертифікатів, після чого фонди перестали отримувати нові кошти та втратили ліквідність. У 2017 році Комісія фінансового нагляду Польщі розпорядилася ліквідувати всі чотири фонди.

Після ліквідації фондів у серпні 2025 року інвестори, які купували сертифікати через банк, повернули лише частину вкладених коштів. Сукупні збитки оцінюють приблизно у 136 млн злотих. Обвинувачені не визнали провини, а на їхнє майно, зокрема нерухомість, наклали забезпечення на близько 8,6 млн злотих.

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