0:00 / 0:00

Чоловіків затримали в Познані за нанесення написів «Slawa UPA» на трьох пам’ятниках. За версією прокуратури, вони могли діяти в інтересах російської розвідки.

На початку листопада написи «Slawa UPA» червоною фарбою з'явилися на трьох пам'ятниках у Познані: пам'ятнику армії «Познань», пам'ятнику солдатам 2-ї армії Війська Польського та пам'ятнику Героям на Цитаделі.

За даними слідства, написи зробив чоловік на ім'я Дмитро Й., якому за це мали заплатити 1000 злотих. Прокуратура кваліфікує його дії як диверсію на користь російської розвідки та публічне розпалювання ненависті між поляками й українцями.

Організатором, за версією слідства, був Нікіта С., який схилив співвітчизника до злочину. За це йому мали заплатити 500 доларів.

Обох затримали в Познані. Суд не задовольнив клопотання прокуратури про арешт. Чоловіки перебувають під наглядом поліції, їм заборонили виїжджати з країни та контактувати між собою, повідомляє RMF24.

Польські правоохоронці розшукують осіб, причетних до нанесення написів «Слава УПА» на меморіали у Варшаві. Зокрема, 14 листопада такий напис виявили на пам'ятнику Героям Варшавського гетто, а також на пам'ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського на площі Політичних в'язнів сталінізму в районі Муранув.

У польському Познані група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково вважаючи його українцем. Під час нападу вони ображали чоловіка та вимагали, щоб він «спердаляти на війну».

У польській Познані поліція затримала двох жінок, які напали на громадян України біля ресторану. Інцидент потрапив на відео, яке поширилося в соцмережах і допомогло правоохоронцям встановити особи нападниць. За даними поліції, жінки, ймовірно, були напідпитку.

Читай нас у