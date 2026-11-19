0:00 / 0:00

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало двох громадян України, яких підозрюють у виконанні завдань на користь російської розвідки.

За версією слідства, вони за винагороду нанесли написи «Слава УПА» на трьох пам’ятниках у Познані.

За даними місцевого порталу ePoznan, підозрювані отримали за це загалом 500 доларів. Один із них нібито залучив іншого до виконання завдання, запропонувавши йому 1000 злотих.

Написи червоною фарбою виявили на початку листопада на пам’ятнику армії Познанської, пам’ятнику воїнам 2-ї армії Війська польського та пам’ятнику Героям на території Цитаделі.

Спочатку справою займалася поліція, однак згодом до розслідування долучилося ABW. Одному із затриманих інкримінують підбурювання до диверсії.

Подібні написи в цей період фіксували й в інших польських містах, однак затриманих у Познані не пов’язують із тими інцидентами.

Джерело: ePoznan.pl

Польські правоохоронці розшукують осіб, причетних до нанесення написів «Слава УПА» на меморіали у Варшаві. Зокрема, 14 листопада такий напис виявили на пам'ятнику Героям Варшавського гетто, а також на пам'ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського на площі Політичних в'язнів сталінізму в районі Муранув.

У польському Познані група чоловіків напала на місцевого жителя, помилково вважаючи його українцем. Під час нападу вони ображали чоловіка та вимагали, щоб він «спердаляти на війну».

У польській Познані поліція затримала двох жінок, які напали на громадян України біля ресторану. Інцидент потрапив на відео, яке поширилося в соцмережах і допомогло правоохоронцям встановити особи нападниць. За даними поліції, жінки, ймовірно, були напідпитку.

Читай нас у