У Польщі готуються до виробництва українських САУ Богдана

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Польські компанії PK MIL та SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne уклали партнерство для підготовки до запуску виробництва українських колісних самохідних артилерійських установок «Богдана» калібру 155 мм. Проєкт передбачає не лише виготовлення артилерійських систем, а й організацію їхнього технічного обслуговування та ремонту.

Меморандум про взаєморозуміння між PK MIL та SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne підписали 11 вересня 2026 року під час XXXIV Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO. Захід відбувався у польському місті Кельце.

Одним із ключових напрямів співпраці визначили залучення обох компаній до виробництва української 155-мм самохідної гаубиці «Богдана».

Згідно з попереднім розподілом обов’язків, PK MIL відповідатиме за артилерійську частину проєкту. Компанія SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne надаватиме експертну підтримку в розробці спеціалізованої автомобільної техніки, встановленні артилерійських систем на шасі та адаптації транспортних платформ до потреб військових.

Голова правління PK MIL Марек Важеха наголосив, що співпрацю розглядають як довгостроковий проєкт.

«Ми від початку розглядаємо наше партнерство як довгостроковий проєкт, що передбачатиме не лише виробництво техніки, а й запровадження рішень для її технічного обслуговування, ремонту та подальшої експлуатаційної підтримки безпосередньо за місцем використання», — повідомив Марек Важеха.

Для збільшення обсягів випуску українські виробники вже розробили кілька модифікацій «Богдани», які встановлюються на різні типи колісних шасі.

Нове польське підприємство планує спеціалізуватися на виготовленні двох типів артилерійських систем:

самохідних гаубиць «Богдана» калібру 155 мм;

буксированих артилерійських систем «Богдана-БГ».

Розміщення виробництва української артилерійської техніки в Польщі має збільшити виробничі можливості та створити умови для виходу «Богдани» на міжнародний ринок.

Зокрема, серед потенційних напрямів збуту розглядають постачання гаубиць польським замовникам та іншим країнам Європи.

Таким чином, партнерство PK MIL та SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne має стати основою для розгортання виробництва українських артилерійських систем за межами України та розвитку їхньої технічної підтримки.

Про це повідомляє "Мілітарний".

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