У Польщі з середи гранична ціна літра бензину марки 95 становитиме 5,99 злотого. Літр бензину 98 коштуватиме не більш як 6,64 злотого, а дизельного пального — до 7,57 злотого, повідомляє RMF24 з посиланням на оголошення міністра енергетики.

Нові граничні ціни

Нові ліміти будуть нижчими за встановлені у вівторок. Того дня максимальна ціна бензину 95 становила 6,02 злотого за літр, бензину 98 — 6,68 злотого, а дизельного пального — 7,64 злотого.

За недотримання встановлених обмежень автозаправним станціям загрожують штрафи, які можуть сягати 1 млн злотих.

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Податкові зміни для пального

Зниження цін пов’язане з набуттям чинності законом про податок на надзвичайні прибутки паливних компаній. Документ передбачив тимчасове зниження акцизу та ПДВ на рідке паливо. Фінансування цих заходів забезпечується новим збором із паливних концернів, що отримують надприбутки.

Це третій етап урядового пакета «Ceny Paliwa Niżej», спрямованого на стримування зростання цін на пальне. Перший етап запровадили наприкінці березня після різкого подорожчання нафти, а другий діяв у серпні без зниження акцизу.

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