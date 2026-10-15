У Польщі Громадянська коаліція лідирує в опитуванні з 35,9% — Interia

У Польщі Громадянська коаліція (KO) лідирує в новому опитуванні OGB: за неї готові проголосувати 35,9% респондентів. Друге місце посідає партія «Право і справедливість» (PiS) із результатом 25%, повідомляє Interia.

Зміни в підтримці партій

Порівняно з вересневим дослідженням підтримка KO знизилася на 0,6 відсоткового пункту. Водночас рейтинг PiS зріс на 2,4 відсоткового пункту. Розрив між двома партіями становить 10,9 відсоткового пункту.

Третє місце посіла Конфедерація з 11,8% підтримки, що на 2,1 відсоткового пункту менше, ніж місяцем раніше. Конфедерація Корони Польської отримала 11,3% — її результат зріс на 1,9 відсоткового пункту. До Сейму також потрапила б Нова лівиця, за яку готові голосувати 6,1% опитаних.

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Результат Розвитку Плюс

Об’єднання «Розвиток Плюс», пов’язане з Матеушем Моравецьким, набрало 3,6% і не подолало б 5-відсотковий виборчий бар’єр. У вересні його підтримка становила 5,1%.

Нижче бар’єра також опинилися партія Razem із 2,8%, Польська селянська партія з 2,2% та «Польща 2050» із 1,3%. Опитування проводили методом CATI серед 2 тисяч респондентів з 1 до 13 жовтня. Учасників запитували, за який виборчий комітет вони проголосували б на виборах до Сейму, якби вони відбулися найближчої неділі.

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