У Польщі кількість поліцейських біля шкіл зменшили майже вдвічі — RMF24

У Польщі кількість поліцейських, залучених до забезпечення безпеки шкіл, скоротили майже вдвічі. Уранці 19 жовтня до таких заходів залучили 11,5 тисячі правоохоронців, тоді як минулого тижня їхня кількість щодня становила близько 20 тисяч, повідомляє RMF24.

Ситуація в школах стабілізувалася

У повідомленні польської поліції заявили, що ситуація в навчальних закладах стабілізувалася. Правоохоронці не зафіксували нових інцидентів і не повідомляли про нові затримання. Посилену присутність поліції біля шкіл запровадили через зростання кількості трагічних інцидентів у навчальних закладах.

Як повідомив кореспондент RMF FM, протягом минулої доби поліція не виявила в інтернеті жодної тривожної події, яка потребувала б втручання. Минулого тижня кількість таких випадків зменшувалася — від кількох десятків на добу до кількох. Це дозволило частині поліцейських повернутися до щоденних завдань.

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Перевірки та профілактика

Від початку посилених заходів правоохоронці провели майже 238 тисяч перевірок навчальних закладів і затримали 194 людини. Станом на 06:00 поліція зафіксувала 519 випадків, у яких здійснювала дії через обґрунтовану підозру у вчиненні забороненого діяння.

Наразі поліцейські продовжують детально моніторити інтернет і зосереджуються на профілактиці. Вони беруть участь в освітніх заходах у школах, зокрема проводять розмови з учнями про безпеку та кібербезпеку. Фізичне забезпечення безпеки шкіл нині є основним завданням директорів навчальних закладів.

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