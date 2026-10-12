У Польщі кількість термінових пацієнтів у чергах зросла до 980 тисяч — Interia

У Польщі в другому кварталі 2026 року в чергах на медичні послуги перебували 980 тис. пацієнтів із терміновими направленнями — на 62,8 тис. більше, ніж у першому кварталі, і на 180 тис. більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Interia з посиланням на звіт про діяльність Національного фонду здоров’я Польщі, до якого, за даними видання, отримала доступ газета Rzeczpospolita.

У звіті проаналізували черги на понад 200 видів медичних послуг. Зокрема, на магнітно-резонансну томографію у другому кварталі чекали 145,3 тис. пацієнтів із терміновими направленнями. Це на 35 тис. більше, ніж у попередньому кварталі, та на 38,3 тис. більше у річному вимірі.

Черги на МРТ і фізіотерапію

Медіанний час очікування на магнітно-резонансну томографію для термінових пацієнтів становив 33 дні — на чотири дні більше, ніж у другому кварталі 2025 року. Найбільше таких пацієнтів зафіксували у Сілезькому, Малопольському та Мазовецькому воєводствах. Також зросла кількість пацієнтів зі стабільним станом, які очікували на це обстеження.

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Збільшилася кількість як термінових, так і стабільних пацієнтів у чергах на комп’ютерну томографію, гастроскопію та колоноскопію. Найскладнішою ситуація була в амбулаторній фізіотерапії: там у черзі перебували близько 500 тис. осіб, що на 80 тис. більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Медіанний строк очікування для пацієнтів із терміновими направленнями сягнув 115 днів, збільшившись на 14 днів за рік.

Стабільні показники для лікарень

Водночас кількість пацієнтів зі стабільним станом, які чекали на госпіталізацію, залишилася приблизно на рівні 640 тис. осіб. Черга на консультації спеціалістів у межах амбулаторної спеціалізованої допомоги дещо скоротилася: з 3,63 млн осіб у другому кварталі 2025 року до 3,58 млн у другому кварталі 2026 року.

Експерти, яких цитує Rzeczpospolita, припустили, що збільшення кількості термінових пацієнтів може бути пов’язане з тим, що лікарі через тривале очікування на деякі обстеження частіше видають направлення в терміновому режимі.

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