У Польщі Коаліція громадянська лідирує з 27,2% у новому опитуванні — Interia

У Польщі Коаліція громадянська посіла перше місце в новому опитуванні United Surveys by IBRiS, проведеному на замовлення Wirtualna Polska: за неї готові голосувати 27,2% респондентів. Це на 2,5 відсоткового пункту менше, ніж у дослідженні в середині жовтня, повідомляє Interia.

Розподіл підтримки

Друге місце посіла партія «Право і справедливість» із результатом 18,2% — її підтримка зросла на 1 відсотковий пункт. Третьою стала «Конфедерація», яку обрали 13,3% учасників опитування, що на 0,1 відсоткового пункту більше, ніж у попередньому дослідженні.

До Сейму за таких результатів також пройшли б Конфедерація Гжегожа Брауна з 11,6% підтримки та «Лівиця» з 7,1%. Партія Rozwój Plus отримала 5,2% і перебуває поблизу виборчого бар’єра. Партія Razem набрала 3,8%, Польська селянська партія — 2,9%, а Polska 2050 не обрав жоден респондент. Частка тих, хто не визначився, зросла на 2,3 відсоткового пункту — до 10,7%.

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Можливий розподіл мандатів

За розрахунками Wirtualna Polska із використанням виборчого калькулятора професора Ярослава Фліса з Ягеллонського університету, Коаліція громадянська могла б отримати 172 мандати в Сеймі, а «Право і справедливість» — 108. «Конфедерація» мала б 73 місця, Конфедерація Корони Польської — 61, «Лівиця» — 30, а Rozwój Plus — 16.

За такого сценарію партії, що нині входять до урядової коаліції, не мали б більшості. Як зазначає Interia, широка коаліція правих сил могла б отримати стабільну більшість лише за участі політиків, пов’язаних із Гжегожем Брауном.

Опитування провели 2 листопада 2026 року методом комп’ютеризованих телефонних інтерв’ю CATI на репрезентативній вибірці з 1000 дорослих поляків. Заявлена похибка становить 3% за рівня довіри 0,95. Дослідження відбулося невдовзі після загострення суперечки навколо Конституційного трибуналу Польщі.

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