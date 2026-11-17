У польських Сувалках лікарня визнала недбалість після скарги пацієнтки Йоанни Тильман. Вона заявила, що після викидня медсестра передала їй прозорий контейнер із тілом дитини та сказала зберігати його вдома в холодильнику. Про це повідомляє Polsat News.

Обставини за заявою пацієнтки

За словами Тильман, вона потрапила до лікарні через ускладнення на ранньому терміні вагітності. Їй давали ліки, однак через два дні стався викидень. Жінка вирішила залишити медзаклад за власним бажанням, оскільки мала подбати про дітей, які перебували вдома.

Після обстеження лікарка погодила виписку, а медсестра принесла пацієнтці контейнер із тілом дитини, який до цього зберігався в лікарняному холодильнику, розповіла Тильман. За її словами, коли вона запитала, що має з ним робити, медсестра порадила тримати контейнер у холодильнику.

Жінка також повідомила, що залишала лікарню разом із дочкою, яка накрила контейнер кофтою. За словами Тильман, тіло дитини зберігалося в домашньому холодильнику протягом вихідних, оскільки вона не отримала документів, потрібних для організації поховання.

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Повернення до медзакладу

У понеділок пацієнтка повернулася до лікарні, де отримала виписку та мала забрати документ про смерть. Тоді, за її словами, їй повідомили, що тіло дитини могло безпосередньо забрати з лікарні похоронне бюро. Після цього Тильман звернулася до похоронної служби, а поховання відбулося за кілька днів.

Адвокат пацієнтки Олаф Щипінський має намір подати до лікарні вимогу про компенсацію. Тильман вважає, що в цій ситуації її позбавили належного ставлення та поваги до гідності.

Реакція установ і розслідування

Уповноважений з прав пацієнтів повідомив, що лікарня у відповіді на його запит визнала недбалість. На думку відомства, було порушено права пацієнтки, зокрема її право на повагу до гідності та приватності.

Омбудсман Польщі також звернувся по пояснення до лікарні, уповноваженого з прав пацієнтів і прокуратури. Районна прокуратура в Сувалках проводить розслідування у справі про можливу наругу над тілом померлого. Станом на час публікації матеріалу Polsat News обвинувачення нікому не висунули.

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