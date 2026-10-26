У Польщі ліквідували перше виявлене гніздо азійського шершня — RMF24

У Польщі, у Великій Весі поблизу Кракова, 19 жовтня ліквідували перше виявлене в країні гніздо жовтоногого шершня Vespa velutina. Роботи виконали пожежники на замовлення Регіональної дирекції охорони довкілля, повідомляє RMF24.

Гніздо передали на аналіз

За словами бджоляра, доктора Лукаша Ніцєвіча із Сілезького університету, операцію розпочали після настання темряви. Пожежники в захисних костюмах застосували хімічні засоби, призначені для боротьби з осами та шершнями. Гніздо зняли цілком, убезпечили й передали науковцям для дослідження.

Жовтоногих шершнів у жовтні помітили у Великій Весі, а згодом — також на пасіці Гірничо-металургійної академії в Кракові. До встановлення виду долучилися пасічники та науковці, а зібрані зразки комах передали до Верхньосілезького музею в Битомі.

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Навесні можуть з’явитися нові гнізда

Ніцєвіч припустив, що значна частина молодих плідних маток уже могла залишити гніздо та шукати місця для зимівлі. Через це навесні в околицях можуть з’явитися щонайменше кілька десятків нових гнізд, які влітку будуть помітні у кронах дерев.

Жовтоногий шершень походить з Азії та є інвазивним видом. Він становить загрозу передусім для бджолиних, зокрема медоносних бджіл, якими живиться. Спостереження в країнах Західної Європи показують, що присутність цих комах біля пасік послаблює бджолині сім’ї. На думку науковців, знищення гнізд нині є єдиним дієвим методом боротьби з видом, тоді як пастки менш ефективні.

У Європі жовтоногого шершня вперше зафіксували у Франції 2004 року. Надалі він поширився в інших країнах, зокрема в Німеччині та Чехії.

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