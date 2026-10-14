У Польщі лише 4 відсотки вчителів молодші за 30 років — RMF24

У Польщі лише 4% учителів молодші за 30 років — це третій найнижчий показник серед країн Європейського Союзу. Менша частка молодих педагогів зафіксована лише у Португалії та на Кіпрі. За даними RMF24, середній вік польського вчителя становить майже 47 років.

У польській системі освіти працюють 701,1 тис. учителів. Жінки становлять 84,2% педагогів: 590 648 учительок проти 110 472 учителів-чоловіків. Найвища частка жінок серед учителів — у дитячих садках, де вона сягає 98%. У початкових школах жінки становлять 86,3% учителів, у загальноосвітніх ліцеях — 72,8%, а в технікумах — 65,6%.

Середній вік педагогів зростає

Середній вік учительок у Польщі становить 46,5 року, а вчителів-чоловіків — майже 48,6 року. У 2012 році ці показники були нижчими: 41,5 року серед жінок та 43 роки серед чоловіків. Наймолодшому вчителю в країні 18 років, він викладає фортепіано в музичній школі першого ступеня. Найстаршому — 90 років, і він також викладає фортепіано в такій школі. Обидва педагоги — чоловіки.

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Вакансії та кваліфікація

Найчисленнішу групу становлять дипломовані вчителі — 372 094 особи, або 53% від загальної кількості. Учителів-початківців налічується 162 582, що відповідає 23,2%, а вчителів зі ступенем mianowany — 166 444, або 23,7%.

Станом на 6 жовтня на сайтах освітніх кураторій було опубліковано 3860 оголошень про вакансії для педагогів, які загалом передбачали 2488,28 вакантних ставок. Це приблизно 0,3% від загальної зайнятості в системі освіти поточного навчального року. Найбільше пропозицій стосувалося вчителів, які співорганізовують навчання учнів з інвалідністю. Також часто шукали вихователів дошкільної освіти, вчителів математики та англійської мови, психологів, спеціальних педагогів і вчителів польської мови.

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