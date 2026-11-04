У Польщі майже 5 тисяч військових візьмуть участь у навчаннях Коаліції охочих

У Польщі з 9 до 22 листопада відбудуться багатонаціональні військові навчання «KOALICJA 26.2». У них візьмуть участь близько 5 тисяч військовослужбовців із Польщі та ще 11 країн Коаліції охочих.

Під час навчань військові відпрацьовуватимуть готовність до розгортання сил для підтримки України після завершення бойових дій.

До маневрів долучаться сухопутні, повітряні та морські сили, а також компонент космічних сил з Франції, Великої Британії, Бельгії, Естонії, Іспанії, Нідерландів, Литви, Німеччини, Швеції, Туреччини та Польщі.

Навчання KOALICJA 26.2» стануть першою перевіркою готовності Багатонаціональних сил в Україні, сформованих із військовослужбовців країн Коаліції охочих. Їхньою метою буде перевірка того, наскільки швидко та ефективно союзники можуть розгорнути сили на суші, морі й у повітрі для підтримки України після завершення бойових дій.

Навчання проходитимуть переважно на території Польщі, а також в оперативному штабі Багатонаціональних сил у Франції та морському компоненті в Туреччині. Керівництво маневрами спільно здійснюватимуть Франція та Велика Британія. Командування багатонаціональними силами розташоване в Парижі.

Під час навчань військові відпрацьовуватимуть практичні аспекти переміщення, захисту, інтеграції та забезпечення сил, які могли б допомагати у відновленні Збройних сил України. Також заплановані тренувальні польоти та планування операцій із розмінування Чорного моря, щоб продемонструвати, як після війни можна буде відновити безпеку повітряного сполучення та морської торгівлі.

Польща виступатиме країною-господарем навчань (Host Nation Support – HNS) і провідною державою у сфері логістики Коаліції. Створене для цього Командування підтримки сил Коаліції забезпечуватиме іноземним військовим комплексну допомогу під час перебування в Польщі — від розміщення, харчування, пального та медичного обслуговування до технічного забезпечення і використання військової та цивільної інфраструктури.

Як зазначається, метою створеної у 2025 році Коаліції охочих є забезпечення тривалого миру в Україні. Багатонаціональні сили можуть бути задіяні на прохання українського уряду відповідно до Паризької декларації від 6 січня 2026 року.

Згідно з польським Міноборони, після завершення бойових дій ці сили могли б допомагати Україні у військовій підготовці, відновленні Збройних сил та поповненні запасів ключового обладнання. Вони також могли б здійснювати оперативні польоти й операції з розмінування моря для відновлення цивільного авіасполучення та безпеки морського судноплавства.

Водночас на них не покладатимуться завдання з підтримання миру чи моніторингу припинення вогню, а самі сили діятимуть незалежно від структур НАТО.

Командувач Багатонаціональних сил в Україні генерал Том Бейтман заявив, що навчання продемонструють реальні можливості Коаліції охочих швидко розгорнути сили та підтвердять серйозність зобов'язань її учасників щодо довгострокової стабільності й безпеки України.

За його словами, готовність Багатонаціональних сил підтримувати Україну після завершення бойових дій зростатиме щодня, щоб українські Збройні сили були якомога краще підготовлені до відбиття майбутньої агресії.

Як повідомило Міністерство національної оборони Польщі, у навчаннях загалом візьмуть участь близько 2800 військовослужбовців із 11 країн, а також майже 2 тисячі польських військових.

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