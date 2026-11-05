У Польщі міністр Журек надішле президенту Навроцькому Конституцію — RMF24

У Польщі міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що передасть до канцелярії президента Кароля Навроцького примірник Конституції з позначеними чотирма статтями, повідомляє RMF24. Йдеться про норми щодо поділу влади, меж повноважень президента, незалежності судів і трибуналів, а також обрання суддів Конституційного трибуналу Сеймом.

Заяви Журека про події біля трибуналу

У відеозверненні на платформі X Журек розкритикував дії Навроцького під час останніх подій навколо Конституційного трибуналу. Міністр заявив, що президент силоміць увійшов до будівлі трибуналу й відштовхнув суддів, які стояли біля входу. За його словами, судді хотіли поговорити з президентом.

Глава Мін’юсту також заявив, що Конституційний трибунал є незалежною судовою владою і не може бути місцем силового протистояння. Він сказав, що право в країні не мають визначати інструменти для зрізання воріт, нічні штурми чи фізичні сутички із суддями.

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Суперечка щодо керівництва трибуналу

Минулої п’ятниці представники групи суддів, обраних Сеймом у нинішній каденції, заявили, що суддя Анна Корвін-Пйотровська як найстарша за стажем почала керувати Конституційним трибуналом. За їхніми словами, вона видала розпорядження про перерву у виконанні функцій президента трибуналу Богдана Свєнчковського та віцепрезидента Бартломея Соханьського.

Тоді Навроцький перервав поїздку до Сенегалу, пізно ввечері повернувся до Варшави, зустрівся, зокрема, з першим президентом Верховного суду Збігнєвом Капінським, а потім прибув до будівлі Конституційного трибуналу. У ніч на суботу президент заявив про порушення конституційного порядку та силове захоплення конституційного органу держави.

У вівторок Журек повідомив, що до трибуналу подали шість клопотань про зняття імунітету зі Свєнчковського та одне — із Соханьського. За словами міністра, клопотання щодо Свєнчковського стосуються, зокрема, систем Pegasus і Hermes, перешкоджання роботі суддів та відрядження прокурорів усупереч законодавству в період, коли він був національним прокурором. Навроцький зі свого боку поклав відповідальність за ситуацію на прем’єр-міністра Дональда Туска та назвав згадані дії незаконними.

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