У Польщі на A1 затримали британця з понад 9 млн нелегальних сигарет — RMF24
У Польщі на сілезькій ділянці автомагістралі A1 у Годові співробітники Національної податкової адміністрації затримали вантажівку, якою керував громадянин Великої Британії. Під час перевірки автомобіля виявили понад 9 мільйонів сигарет без польських акцизних марок. Вартість перехопленого товару оцінили майже у 10 мільйонів злотих.
Невідповідності в документах автомобіля
Як повідомляє RMF24, під час огляду вантажівки посадовці також помітили технічні невідповідності. Реєстраційні знаки тягача та напівпричепа мали однаковий номер. Крім того, один із VIN-номерів на напівпричепі був пошкоджений, через що його неможливо було повністю прочитати.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
Тримісячний арешт
Водієві висунули обвинувачення у пасерстві підакцизних товарів у зв’язку з перевезенням значної кількості такої продукції. За клопотанням прокурора суд обрав для затриманого запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту.