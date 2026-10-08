У Польщі на початку жовтня було 1382 вакансії в університетах — RMF24

На початку жовтня 2026 року в Польщі в Академічній базі оголошень налічувалося 1382 оголошення про академічні і наукові посади. Польські державні та приватні університети відчувають кадровий дефіцит, найбільш помітний у менших академічних центрах, повідомляє RMF24.

Зарплати поступаються бізнесу

За даними Grupa Progres, середня запропонована місячна зарплата викладача становить 7399 злотих брутто, або трохи менше ніж 89 тисяч злотих на рік. Діапазон оплати праці в таких пропозиціях становить від 7095 до 7879 злотих брутто на місяць.

Університетам складно конкурувати з приватними компаніями, передусім у технічних спеціальностях та ІТ. Голова Ради вищої освіти і науки профспілки ZNP Януш Щерба зазначив, що великі міста, зокрема Варшава, Краків і Вроцлав, мають більше можливостей залучати молодих науковців завдяки докторським школам і доступу до грантів. Водночас навіть там молоді фахівці часто обирають краще оплачувану роботу в бізнесі.

Проблеми регіональних вишів

Найскладніша ситуація склалася в університетах малих міст. Через відсутність докторських шкіл та обмежений доступ до грантів понад половину академічних викладачів у таких осередках становлять люди передпенсійного віку.

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Найбільший дефіцит кадрів, за даними ZNP, стосується технічних наук — механіки, енергетики та інформатики, а також природничих, економічних і правничих дисциплін. Наукова кар’єра від здобуття докторського ступеня до професури може тривати 12–15 років, тоді як подібного рівня заробітку в приватному секторі можна досягти за кілька років.

Конкурси без кандидатів

Університети також обережніше відновлюють вакантні посади. В Економічному університеті у Вроцлаві 2026 року провели дев’ять конкурсів на посади академічних викладачів, два з яких завершилися без працевлаштування через відсутність відповідних кандидатів.

За даними Головного статистичного управління Польщі, наприкінці 2024 року середній вік академічного викладача становив 49 років, а майже половину персоналу становили жінки. Низька оплата праці та велике робоче навантаження сприяють тому, що молоді науковці залишають роботу в університетах. У результаті заклади освіти збільшують чисельність навчальних груп, що, за даними джерела, позначається на якості навчання.

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