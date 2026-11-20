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У Польщі пролунали сирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Урядовий центр безпеки Польщі (RCB) розіслав попередження про загрозу повітряного нападу жителям усього Підкарпатського воєводства та частини Люблінського воєводства.

Мешканців закликали перейти в безпечні місця та виконувати вказівки відповідних служб.

Крім того, польську протиповітряну оборону привели в стан підвищеної готовності, а аеропорт у Жешуві тимчасово призупинив польоти.

Про це повідомляє Radio Lublin, пише NEXTA Live.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

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