У Польщі населення за пів року скоротилося майже на 90 тисяч осіб — RMF24

У Польщі чисельність населення станом на кінець червня 2026 року становила 37 млн 243 тис. осіб, що майже на 90 тис. менше, ніж наприкінці 2025-го. Коефіцієнт фактичного скорочення населення за перші шість місяців року становив 0,24%. Про це з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі повідомляє RMF24.

У першому півріччі 2025 року населення країни скоротилося на 87 тис. осіб, а показник фактичного скорочення становив 0,23%. У середньому в січні—червні 2026 року Польща втрачала майже 495 жителів щодня. Основним чинником стало природне скорочення: кількість смертей перевищила кількість народжень на 95,2 тис. осіб.

Найбільше скорочення у Лодзі

Із 18 адміністративних центрів воєводств 15 зафіксували зниження чисельності населення. Найбільше мешканців за пів року втратила Лодзь — понад 3 тис. осіб. У відносному вимірі Лодзь і Бидгощ втратили приблизно по 0,49% населення, Кельце — 0,48%, а Гожув-Велькопольський — 0,47%.

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Гданськ, який раніше демонстрував приріст, цього разу втратив 278 жителів; наприкінці червня там проживали 489 050 осіб. У Лодзі 88% зменшення населення пояснюється природним скороченням, у Бидгощі цей чинник становив близько 70% втрат.

Краків зростав завдяки міграції

Чисельність населення зросла лише у Кракові, Варшаві та Жешуві. Найбільший приріст зафіксували у Кракові: за пів року кількість жителів збільшилася на 2 879 — до 819 493. Позитивне сальдо міграції на постійне проживання там становило 3 194 особи, тоді як природне скорочення дорівнювало 315 особам.

У Варшаві позитивне міграційне сальдо становило 1 678 осіб, однак його майже повністю нівелювало природне скорочення на 1 478 осіб. Жоден із 18 воєводських центрів не мав позитивного природного приросту. Загалом у Польщі за перше півріччя зареєстрували близько 115 тис. народжень і близько 210 тис. смертей.

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