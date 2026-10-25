У Польщі не повернули застави за тару на понад 121 млн злотих — Interia

У Польщі вартість застав за упаковку, які споживачі не повернули у 2025 році в межах депозитної системи, перевищила 121 млн злотих. Загалом було зібрано 121,826 млн злотих застав, тоді як споживачам повернули 728,8 тис. злотих, повідомляє Interia з посиланням на дані Міністерства клімату та довкілля Польщі.

Кошти спрямовують на роботу системи

У міністерстві пояснили, що неповернена застава не надходить безпосередньо до державного бюджету. Вона є одним із джерел фінансування депозитної системи разом із внесками підприємців, які вводять напої в обіг, та доходами від продажу сировини для переробки.

Кошти з неповернених застав покривають, зокрема, витрати на збирання, перевезення та сортування упаковки. Тому їх не слід ототожнювати з чистим прибутком операторів системи. У відомстві також заявили, що ці гроші не передаватимуть до державного бюджету, на інші суспільні потреби або суб'єктам, не залученим до створення системи.

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Дані за 2025 рік не є остаточними

Заступниця міністра Аніта Совінська наголосила, що суму неповернених застав не можна вважати остаточним прибутком операторів або остаточно втраченими коштами споживачів. Тару, придбану наприкінці 2025 року, могли повернути вже у 2026 році.

Депозитна система в Польщі запрацювала 1 жовтня 2025 року. Вона охоплює одноразові пластикові пляшки об'ємом до 3 літрів, металеві банки до 1 літра та багаторазові скляні пляшки до 1,5 літра. Застава становить 50 грошів за пластикову пляшку або банку та 1 злотий за скляну пляшку.

Міністерство не має повних даних про загальну вартість функціонування системи, а повніша оцінка можлива після завершення звітних періодів. У Польщі діють вісім операторів системи. Представники галузі порушують питання про використання неповернених коштів і розрахунки між операторами, якщо тару придбали в одному магазині, а повернули в іншому.

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