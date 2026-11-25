25 листопада у польському місті Бидгощ група невідомих напала на двох українських підлітків. Інцидент стався поблизу торговельного центру. Унаслідок побиття 15-річна громадянка України отримала перелом носа. Правоохоронці розслідують обставини нападу та перевіряють, чи міг він статися на ґрунті національної нетерпимості.

Поліція Бидгоща підтвердила отримання заяви щодо образ на ґрунті національної належності 15-річної українки та її хлопця.

За словами речниці міської комендатури поліції Лідії Ковальської, інцидент стався ввечері 21 листопада на території торговельного центру на вулиці Війська Польського.

За неофіційною інформацією польського видання, група нападників спочатку ображала та штовхала українських підлітків усередині торговельного центру. Згодом, після виходу з будівлі, молодих людей побили.

Унаслідок нападу 15-річна дівчина зазнала перелому носа. Інформації про стан її хлопця наразі немає.

Правоохоронці вже опитали свідків інциденту та вилучають записи з камер відеоспостереження торговельного центру. Інших подробиць розслідування поліція поки не розголошує.

Про це повідомляється із посиланням на польське видання Radio PiK.

