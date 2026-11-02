У Польщі іноземці роками очікують на рішення щодо посвідок на проживання, а спеціальна норма, що зупиняє строки в частині імміграційних проваджень, діятиме до 4 березня 2027 року. Як повідомляє Balkan Insight, положення статті 100d закону про допомогу громадянам України поширюється на іноземців усіх національностей.

Норму запровадили у квітні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вона зупинила строки розгляду окремих справ про легалізацію перебування та звичайні правові наслідки адміністративних затримок. Активісти із захисту прав мігрантів вважають, що захід, потрібний у 2022 році, згодом став частиною проблеми.

Черги тривають місяцями й роками

За даними Управління у справах іноземців, зібраними ініціативою Głos Migranta, у першому півріччі 2026 року воєводські управління видали 190 900 дозволів на тимчасове проживання. Водночас кількість заяв перевищує можливості працівників, які їх опрацьовують.

Закон загалом передбачає 60 днів для ухвалення рішення щодо тимчасового проживання після виконання процедурних вимог. Однак середній строк розгляду завершених справ становить від 242 днів у Малопольському воєводстві до 658 днів у Сілезькому. У Мазовецькому воєводстві, до якого входить Варшава, середнє очікування перевищує рік. Ці дані не враховують заяв, що ще перебувають на розгляді.

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Турецький програміст Неджаті, який працює в Гданську, подав документи на довгострокове проживання в ЄС у грудні 2024 року й досі не отримав рішення. Після завершення дії його Блакитної карти ЄС у лютому 2026 року він, за його словами, не може виїжджати за кордон у робочих справах, відвідувати родину та здійснювати звичайні міжнародні фінансові операції.

Скарги та протести

У травні 2025 року Вищий адміністративний суд Польщі відмовився застосовувати статтю 100d до періоду після червня 2024 року, визнавши її несумісною з конституційним правом на справедливий розгляд. Водночас положення формально залишається чинним. У червні 2026 року Міністерство внутрішніх справ у листі до омбудсмана визнало, що суди, ймовірно, не застосовуватимуть цю норму в аналогічних справах, але заявило, що адміністративні органи мають і надалі її виконувати.

Від квітня 2022 року офіс омбудсмана отримав 1161 скаргу щодо легалізації перебування. Мазовецьке воєводське управління повідомило, що його відділ у справах іноземців веде понад 200 тисяч справ, а розрахункове навантаження перевищує 3500 справ на одного працівника.

24 серпня близько 300 людей зібралися біля Мазовецького воєводського управління у Варшаві, вимагаючи скоротити строки очікування та відновити правові гарантії. Кампанія Głos Migranta також закликає скасувати статтю 100d, збільшити штат імміграційних служб і публікувати достовірні дані про черги та строки розгляду заяв.

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