У Польщі Нова лівиця призупинила права члена партії Кушнєрука — Polsat News

У Польщі голова партії «Нова лівиця» Влодзімеж Чажастий призупинив Пйотра Кушнєрука у правах та обов’язках члена партії. Причиною в партії назвали грубе порушення статуту, повідомляє Polsat News.

Звернення до партійного суду

Про рішення 13 листопада 2026 року повідомив речник «Нової лівиці» Лукаш Міхнік. За його словами, Чажастий також звернувся до партійного суду з клопотанням про виключення Кушнєрука з партії.

У повідомленні Міхнік послався на статтю 13, пункт 1 статуту «Нової лівиці». Він зазначив, що саме на підставі цієї норми Чажастий ухвалив рішення про призупинення прав та обов’язків Кушнєрука й направив клопотання до партійного суду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Фрагмент програми

Міхнік оприлюднив повідомлення у відповідь на допис журналістки Домініки Вєловєйської. Вона розмістила фрагмент програми телеканалу Telewizja Republika, записаної біля будівлі Конституційного трибуналу, у якій, зокрема, брав участь Кушнєрук.

На записі видно, як на сцену до запрошених гостей вийшли чоловіки, переодягнені в міліціонерів. Один із них закликав присутніх розійтися та заявив, що «перший секретар Дональд Францішкович контролює ситуацію».

Читай нас у