У Польщі тривають обшуки у приміщеннях фондів Збігнєва Зьобри та Пшемислава Віплера. За повідомленням RMF24, ці слідчі дії проводять у межах розслідування у справі, яку польське медіа називає аферою Zondacrypto. Відомостей про перебіг або результати обшуків видання наразі не навело.

Обшуки за дорученням прокуратури

Обшуки відбуваються за дорученням Національної прокуратури Польщі. До них залучені функціонери Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, повідомило RMF24.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Деталі провадження

У короткому повідомленні не уточнюється, у яких саме населених пунктах відбуваються обшуки, які фонди маються на увазі та які матеріали цікавлять слідчих. Видання також не повідомляє про процесуальний статус осіб, пов’язаних із фондами, або можливі результати слідчих дій.

Матеріал RMF24 був оприлюднений 30 жовтня. На момент публікації видання зазначило, що докладніша інформація з’явиться пізніше.

Читай нас у