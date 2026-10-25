У Польщі оголосили другий рівень попередження про сильний вітер — Interia

Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) оголосив попередження другого рівня через сильний вітер у передгір’ї Судетів. У районах поблизу Єленя-Ґури та Валбжиха пориви можуть сягати 90 км/год, повідомляє Interia.

Де очікують найсильніші пориви

У неділю вітер у Польщі буде помірним, місцями сильним і поривчастим. На заході країни пориви можуть досягати 65 км/год, у передгірних районах — до 85 км/год. Найсильніший вітер прогнозують на Судетському передгір’ї.

У високогір’ї Карпат пориви можуть сягати 100 км/год, а на вершинах Судетів — до 120 км/год. Очікується, що ввечері вітер почне слабшати. Попередження першого рівня оголошено для узбережжя, півдня Польщі, Підгалля та Бещад.

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Дощі, сніг і тумани

У регіонах із попередженням першого рівня середня швидкість вітру може становити до 35 км/год, а пориви — до 75 км/год. Ці попередження діють у неділю з 08:00 до 18:00.

Із заходу в напрямку центру Польщі рухатиметься зона дощів, місцями помірних. На заході та північному заході сума опадів може становити до 15 мм. У Татрах прогнозують дощ із мокрим снігом та сніг, а вночі проти понеділка сніговий покрив там може зрости приблизно на 12 см. У Живецьких Бескидах очікують до 6 см снігу.

Вночі в Татрах сильний вітер може спричиняти хуртовини та заметілі. На узбережжі в другій половині ночі можливі грози, а на початку дня на сході Польщі подекуди прогнозували тумани з видимістю до 300 метрів.

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