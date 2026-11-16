У Польщі оголосили граничні ціни на пальне на вівторок — Polsat News

Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика оголосив максимальні ціни на пальне, які діятимуть на автозаправних станціях у вівторок. Як повідомляє Polsat News, літр бензину А-95 коштуватиме не більш як 6,02 злотого, бензину А-98 — 6,68 злотого, а дизельного пального — 7,64 злотого.

Ціни на бензин і дизель

Гранична вартість бензину А-95 не зміниться порівняно з понеділком. Водночас максимальна ціна бензину А-98 зросте на 0,02 злотого за літр, а дизельного пального — на 0,12 злотого. Протягом вихідних і в понеділок літр бензину А-98 коштував максимум 6,66 злотого, а дизеля — 7,52 злотого.

Наступне розпорядження міністра енергетики Польщі мають оприлюднити у вівторок. Воно встановить максимальні ціни на пальне на середу.

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Третій етап програми

Обмеження є частиною третього етапу програми Ceny Paliwa Niżej, спрямованої на стримування подорожчання пального та зниження витрат водіїв. Механізм запрацював після набуття чинності частиною положень закону про податок на надприбутки паливних компаній.

Польський президент Кароль Навроцький підписав цей закон і водночас направив його до Конституційного трибуналу для подальшої перевірки. За недотримання встановлених граничних цін передбачено штраф до 1 млн злотих.

Закон також відкрив можливість тимчасово знижувати акциз і ПДВ на рідке пальне. Нові правила передбачають 60-відсотковий податок на надлишкові прибутки від продажу пального, отримані з 1 березня 2026 року до 31 березня 2027 року. Польський уряд розраховує, що пакет підтримки діятиме до кінця 2026 року, а його вартість становитиме близько 5 млрд злотих.

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