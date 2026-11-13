У Польщі оприлюднили проєкт пільг для жертв нападу в Кракові — RMF24

У Польщі оприлюднили проєкт постанови, який передбачає незастосування податку на спадщину та дарування до пожертв, отриманих постраждалими внаслідок нападу в Кракові 7 листопада 2026 року, а також родинами загиблих. Про це повідомляє RMF24.

Кого охопить проєкт

В обґрунтуванні зазначено, що Міністерство фінансів пропонує не стягувати податок з осіб, які зазнали тілесних ушкоджень унаслідок дій терористичного характеру в Кракові.

Пільга також стосуватиметься подружжя, нащадків і предків людей, які загинули внаслідок цих дій. Окремо проєкт охоплює предків осіб, яких 7 листопада 2026 року вбили в Островці-Свентокшиському; у документі вказано, що це сталося від рук виконавця нападу в Кракові.

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Строк дії та декларації

Пропонований порядок має поширюватися на пожертви, передані з 7 листопада 2026 року до 31 грудня 2027 року. Якщо вартість пожертви від однієї особи чи організації разом із майном, отриманим від них протягом п’яти років, перевищить неоподатковуваний ліміт, одержувач повинен буде подати декларацію до керівника відповідного податкового органу.

Водночас, згідно з обґрунтуванням, сплачувати податок, визначений рішенням податкового органу, не потрібно буде. Проєкт постанови має набути чинності наступного дня після офіційного оприлюднення.

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