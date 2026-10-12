У Польщі Гельсінська фундація прав людини оскаржила в адміністративному суді відмову Міністерства юстиції надати дані про роботу системи оцінки ризику рецидиву серед ув’язнених. Як повідомляє RMF24, система може впливати на рішення щодо дозволу засудженому тимчасово залишити установу виконання покарань або його умовно-дострокового звільнення.

Автоматичний звіт для оцінки засуджених

Йдеться про Поглиблену систему оцінки ризику рецидиву — PSORR. За даними видання Rzeczpospolita, програма автоматично формує звіт, покликаний об’єктивізувати кримінологічно-соціальний прогноз, який раніше готував вихователь у в’язниці. Заступниця міністра юстиції Марія Ейхарт після впровадження рішення назвала його «стрибком у майбутнє».

Водночас експерти, опитані Rzeczpospolita, звернули увагу на недостатню прозорість системи. Представник Гельсінської фундації прав людини Марцін Вольний зазначив, що інструмент, здатний впливати на становище засудженого, має ґрунтуватися на даних, проходити тестування й регулярну оцінку, а його результати повинні бути доступними для перевірки.

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Запит про код і критерії оцінювання

У грудні 2025 року фундація звернулася до міністра юстиції Вальдемара Журека із запитом про надання вихідного коду PSORR, переліку чинників, які враховує програма, їхньої ваги та експертних висновків, використаних під час розроблення системи. Міністерство відмовило, після чого фундація подала скаргу до адміністративного суду.

Голова IV пенітенціарного відділу окружного суду в Ополе Томаш Гуміняк зазначив, що звіт системи не є обов’язковим для суду та його слід оцінювати критично. Він звернув увагу на випадки, коли система давала негативний прогноз, а директор установи виконання покарань надавав позитивний висновок. Адвокатка з Катовіце Моніка Горжонх також поставила під сумнів шкалу оцінки ризику рецидиву від 20% до 100%, зазначивши, що працює з ув’язненими, для яких, на її думку, ризик повторного злочину є нульовим.

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