У Польщі перевіряють походження гілок для цвинтарних прикрас — RMF24

У Польщі Лісова охорона проводить перевірки в межах акції Stroisz 2026, спрямованої на протидію незаконному зрізанню ялицевих і ялинових гілок для прикрашання могил перед Днем усіх святих. За зрізання гілок без дозволу може загрожувати штраф до 500 злотих, а серйозніші випадки можуть розглядати в суді.

Як повідомляє RMF24, кампанія триває з 19 до 31 жовтня. Лісова охорона патрулює не лише лісові дороги, а й перевіряє торговельні точки. Під час контролю можуть оглядати багажники автомобілів, а також перевіряти рахунки й інші документи щодо проданих вінків і композицій.

Дрони та фотопастки

Для контролю використовують камери спостереження, фотопастки та дрони. До заходів за потреби можуть долучатися й інші служби. Лісівники наголошують, що з лісу не можна самовільно забирати не лише гілки, а й мох, кору, верес та інші рослинні матеріали. За їхніми словами, навіть незначне пошкодження може зашкодити молодим деревам і лісовій екосистемі.

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Як підтвердити законне походження

Природний матеріал для декорацій можна легально придбати з плантацій або у лісівників, які проводять доглядові роботи. Продавець під час перевірки має надати документи, що підтверджують походження гілок. Лісова охорона також звертає увагу, що відповідальність може стосуватися не тільки тих, хто заготовляє гілки, а й покупців незаконно отриманого матеріалу.

Окремо міські служби та поліція закликають відвідувачів польських кладовищ сортувати відходи. За неправильне викидання використаних свічок або батарей штраф також може сягати 500 злотих, а у разі судового розгляду — до 5 тисяч злотих.

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