У Польщі під час гасіння магазину загинули двоє пожежників — Interia

У польському Нисько під час гасіння пожежі в магазині загинули двоє пожежників, повідомляє Interia. Вогонь відрізав їм шлях евакуації. Загиблих у повідомленні названо Бартоломеєм і Войцехом.

Пожежа в Нисько

За даними Interia, пожежники гасили пожежу в магазині. Нисько розташоване у Підкарпатському воєводстві Польщі. Видання повідомило, що вогонь перекрив їм шлях евакуації. Детальнішу інформацію про трагедію Interia пообіцяла оприлюднити згодом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Співчуття міністра

Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський написав на платформі X, що Бартоломей і Войцех заплатили найвищу ціну, виконуючи завдання до кінця. У дописі він висловив найщиріші співчуття родинам, близьким і колегам загиблих та вшанував їхню пам’ять. Міністр повідомив про трагічний фінал операції з гасіння пожежі в Нисько.

Читай нас у