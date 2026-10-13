У Польщі підозрюваного у плануванні замаху доправили до прокуратури — RMF24

У Польщі 66-річного чоловіка з Нижньої Сілезії, якого підозрюють у плануванні замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра Кшиштофа Косіняка-Камиша, у вівторок після обіду доправили до Окружної прокуратури у Варшаві. Там йому мають висунути обвинувачення.

Інформація надійшла в неділю

Як повідомляє RMF24, інформація про можливий замах надійшла до поліції в неділю. Після цього Антитерористичний центр Агентства внутрішньої безпеки скликав зустріч представників служб, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

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Дані від інформатора

Згодом стало відомо про затримання 66-річного чоловіка. Міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський заявив, що інформацію про запланований напад Служба охорони держави отримала від одного з інформаторів.

За словами міністра, затриманий має зв’язки з радикальними групами та через інтернет контактує з особами зі схожими поглядами.

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