У Польщі підвищили максимальні тарифи нотаріусів — RMF24

У Польщі з четверга набули чинності підвищені максимальні ставки нотаріальної винагороди. Найбільше зростання стосується оформлення звичайного заповіту: максимальна ставка за цю послугу зросла з 50 до 200 злотих. Про зміни повідомляє RMF24.

Нові ставки для заповітів і довіреностей

Максимальна плата за заповіт із записом, дорученням або позбавленням права на обов’язкову частку спадщини становитиме 300 злотих проти попередніх 150 злотих. За заповіт із віндикаційним записом нотаріус зможе стягнути до 400 злотих замість 200. Максимальну оплату за скасування заповіту підвищили з 30 до 50 злотих.

Для довіреності, яка стосується однієї дії, максимальна ставка зросла з 30 до 100 злотих. Якщо довіреність охоплює більше ніж одну дію, ліміт підвищили зі 100 до 200 злотих. Нотаріальне засвідчення власноручності підпису на довіреності чи іншому документі може коштувати до 60 злотих замість 20.

Оформлення спадщини та нерухомості

Максимальна винагорода за акт посвідчення спадкування зросла з 50 до 200 злотих. За європейське свідоцтво про спадкування нотаріус зможе стягнути до 600 злотих, тоді як раніше межа становила 400 злотих.

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Окремо встановили максимальну оплату за підготовку заяви про внесення запису до земельно-іпотечної книги — 300 злотих. Раніше ця послуга підпадала під загальну категорію не перелічених нотаріальних дій із максимальним тарифом 200 злотих. Ліміт для інших не перелічених у правилах дій зріс удвічі — до 400 злотих.

Тарифи для угод великої вартості

У правилах також з’явився новий тарифний поріг для нотаріальних дій, предмет яких оцінюють більш ніж у 5 млн злотих. Для таких випадків максимальна ставка становить 14 270 злотих і 0,15% від суми, що перевищує 5 млн злотих. Для вартості понад 2 млн злотих зберігається ставка 6770 злотих плюс 0,25% від суми понад цей поріг.

Нові суми є лише верхньою межею винагороди, тож нотаріус може домовитися з клієнтом про нижчу оплату. Міністерство юстиції Польщі пояснювало перегляд тарифів зростанням витрат на роботу нотаріальних контор, зокрема витрат на працю та утримання приміщень, а також складністю й тривалістю окремих процедур.

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