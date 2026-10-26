У Польщі пілота Black Hawk умовно засудили за обрив електролінії — RMF24

Районний суд у Цеханові, Польща, засудив командира поліцейського вертольота Black Hawk до року позбавлення волі умовно з дворічним випробувальним строком. Його визнали винним у справі про інцидент 2023 року поблизу села Сарнова-Гура в гміні Сонськ на Мазовії, коли гелікоптер під час низького польоту обірвав провід блискавкозахисту лінії електропередач. Як повідомляє RMF24, унаслідок події ніхто не постраждав.

Покарання для командира

Окрім умовного покарання, суд призначив пілотові штраф у розмірі 20 тисяч злотих і заборонив пілотувати вертольоти протягом двох років. Також він має сплатити 10 тисяч злотих до Фонду допомоги потерпілим і постпенітенціарної допомоги та понад 19 тисяч злотих процесуальних витрат.

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Вирок ще не набрав законної сили. Командир Black Hawk може подати апеляцію до окружного суду в Плоцьку. Після інциденту чоловік вийшов на пенсію.

Збитки після інциденту

Під час інциденту, що стався на історичному пікніку, поліцейський вертоліт зазнав пошкоджень. Його ремонт коштував майже 2,5 мільйона злотих. За даними слідства, обрив проводу лінії електропередач завдав Державній скарбниці Польщі та компанії Energa Operator збитків на суму щонайменше 2,7 мільйона злотих.

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