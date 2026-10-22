У Польщі PiS запропонувала до 25 років за дорожнє вбивство — Interia

Депутати польської партії «Право і справедливість» (PiS) запропонували внести до Кримінального кодексу новий злочин — дорожнє вбивство. За нього пропонують встановити покарання від восьми до 25 років позбавлення волі. Про це повідомляє Interia.

Які випадки охоплює проєкт

Ініціатива PiS стосується випадків, коли водій грубо перевищив дозволену швидкість щонайменше на 100 км/год, а це призвело до смерті учасників дорожнього руху. За словами депутата Марцина Вархола, чинна стаття 178d Кримінального кодексу передбачає до п’яти років ув’язнення за так звану зухвалу їзду, однак автори проєкту вважають таке покарання недостатнім, якщо внаслідок дій водія гинуть люди.

Вархол заявив, що довести умисел убивства — прямий або непрямий — у таких справах практично неможливо. На його думку, нова норма має доповнити вже наявні положення щодо небезпечного водіння. Він уточнив, що пропоноване правило має діяти незалежно від того, чи сталося порушення в населеному пункті, чи поза ним.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заклик до розгляду в Сеймі

Депутат Міхал Вуйцік закликав маршалка Сейму Влодзімежа Чажастого невідкладно розпочати роботу над законопроєктом. Він заявив, що PiS відкрита до співпраці з іншими політичними силами та не хоче політизувати це питання.

Презентація проєкту відбулася наступного дня після вироку у справі про смертельну ДТП на автомагістралі A1. Себастіана М. засудили до восьми років позбавлення волі після аварії, в якій загинула сім’я з трьох осіб. За повідомленням Interia, після відбуття трьох чвертей строку він зможе клопотати про умовно-дострокове звільнення.

Читай нас у