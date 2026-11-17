У Польщі Synthos Green Energy (SGE) та група Polsat Plus уклали угоду про розвиток шести малих модульних ядерних реакторів на майданчику PAK. Про це повідомляє Polsat News з посиланням на засновника SGE Міхала Соловова.

За словами Соловова, угоду підписали з головою правління групи Polsat Plus і керівником ZE PAK Пйотром Жаком. Він назвав домовленість важливим етапом проєкту та зазначив, що майданчик розташований у центральній частині Польщі.

Фінансування проєкту

Соловов очікує до кінця року завершити угоди з інвесторами, готовими вкласти кошти в проєкт. За його оцінкою, обсяг фінансування в межах цього раунду перевищить 800 млн євро.

Polsat News також повідомляє, що до кінця року фінансування інвестиції може сягнути 3,5 млрд злотих. Соловов заявив, що доступна за обґрунтованою ціною енергія є необхідною для інвестицій у Польщі, зокрема для розвитку центрів обробки даних і технологій штучного інтелекту.

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Можлива участь державного фонду

Віцеміністр енергетики та уповноважений польського уряду зі стратегічної енергетичної інфраструктури Войцех Врохна заявив, що уряд готує наступні кроки для підтримки малих модульних реакторів. Він послався на нещодавно ухвалену Польську програму ядерної енергетики та наголосив на необхідності якнайшвидше розпочати процес будівництва таких об’єктів.

За словами Врохни, за наявною в нього інформацією, Польський фонд розвитку веде просунуті переговори про можливе інвестування в проєкт. Він додав, що рішення фонду залежатиме від оцінки його комерційного потенціалу.

Віцепрезидент GE Vernova Роджер Мартелла заявив, що Польща задає темп у Європі щодо впровадження ядерних електростанцій нового покоління, зокрема малих модульних реакторів. На його думку, такі проєкти можуть сприяти розвитку фахівців, ланцюгів постачання та виробництву декарбонізованої електроенергії.

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