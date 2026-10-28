У Польщі планують запустити систему для похоронних бюро у 2027 році — RMF24

У Польщі у 2027 році планують запустити спеціальну електронну систему для похоронних бюро, яка має скоротити обсяг формальностей та прискорити передавання документів між бюро й Управлінням соціального страхування ZUS. Про це повідомляє RMF24.

Допомогу підвищили до 7 тисяч злотих

Із 1 січня 2026 року розмір одноразової похоронної допомоги в Польщі зріс із 4 тисяч до 7 тисяч злотих. Вона призначена для покриття витрат, пов’язаних з організацією поховання, зокрема послуг похоронного бюро, придбання труни або урни, транспортування та цвинтарних зборів.

Одночасно законодавчий строк виплати коштів скоротили з 30 до 14 днів. За даними, наведеними під час травневого засідання парламентської підкомісії з питань соціального забезпечення, середній час очікування на виплату в ZUS становив близько дев’яти днів. У Касі сільськогосподарського соціального страхування KRUS цей показник, за травневими даними, становив приблизно десять днів.

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Прямі виплати похоронним бюро

Після змін, запроваджених у 2026 році, похоронні бюро можуть безпосередньо отримувати частину коштів із похоронної допомоги. Це має позбавити близьких померлого потреби спершу самостійно оплачувати всі послуги, а згодом чекати на компенсацію від держави. До травня було здійснено майже 8 тисяч таких виплат.

У складних ситуаціях, зокрема коли необхідно транспортувати тіло з-за кордону, родина також може звернутися по цільову допомогу із системи соціальної підтримки. Вона не залежить від критерію доходу, однак потребує документального підтвердження обґрунтованих витрат. На виплату похоронної допомоги у 2026 році в Польщі запланували 2,6 млрд злотих.

Представники похоронної галузі також закликають оновити закон про кладовища та поховання, який діє з 1959 року. Вони звертають увагу, що витрати після поховання можуть тривати, адже право на могилу зазвичай потребує продовження через 20 років.

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