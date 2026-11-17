У Варшаві почали розгляд клопотань про скасування імунітету голови Конституційного трибуналу Польщі Богдана Свєнчковського та віцеголови установи Бартоломея Соханьського. Засідання скликала суддя Анна Корвін-Пйотровська, повідомляє Polsat News.

Суддя також розпорядилася вручити Свєнчковському та Соханьському копії клопотань. Їх поінформували, що заслуховування суддів має відбутися 17 листопада о 12:00.

За даними телеканалу, опівдні учасники зібрання мали перейти до Окружного суду Варшави на Алеї Солідарності. Саме там планували розглядати клопотання про скасування імунітету.

Клопотання генерального прокурора

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек протягом останніх тижнів подав кілька клопотань про скасування імунітету Свєнчковського. Частина з них також містить прохання надати згоду на його затримання та тимчасовий арешт.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Журек також подав клопотання щодо Соханьського. За інформацією Polsat News, воно стосується ймовірного перешкоджання суддям Конституційного трибуналу у виконанні службових обов’язків і порушення їхніх трудових прав.

Заява Свєнчковського

Паралельно із засіданням Свєнчковський прийшов до будівлі Конституційного трибуналу та попросив поліцейських пропустити його на територію установи. Він заявив, що не погоджується з присутністю правоохоронців, встановленням бар’єрів і ланцюгів, а дії силовиків назвав незаконними.

Свєнчковський сказав, що в разі згоди на затримання й тимчасовий арешт виконуватиме обов’язкові для нього правові рішення. Він також заявив, що зібрав речі, оскільки, на його думку, влада може швидко домогтися його затримання.

Читай нас у