У Польщі поліція розшукує причетних до появи написів Слава УПА на пам'ятниках

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Польські правоохоронці розшукують осіб, причетних до нанесення написів «Слава УПА» на меморіали у Варшаві. Зокрема, 14 листопада такий напис виявили на пам'ятнику Героям Варшавського гетто, а також на пам'ятнику солдату 1-ї армії Війська Польського на площі Політичних в'язнів сталінізму в районі Муранув.

Як повідомив помічник інспектора Варшавського управління поліції Бартломей Снядал, на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та криміналісти. Наразі поліція проводить розшукові заходи для встановлення та затримання підозрюваних.

За даними польських медіа, протягом попереднього тижня у схожий спосіб було пошкоджено ще 11 історичних пам'яток у Варшаві, Гдині та Познані.

Джерело: RMF24.

У Польщі в Telegram-чатах для емігрантів поширювали оголошення з пропозицією 500 доларів за нанесення провокаційних написів на пам’ятниках.

До Вінниці прибули останні три автобуси Solaris Urbino 12, придбані польською благодійною організацією Sikorki na Ukrainie за кошти благодійного збору. Їхню передачу затримали після політичного скандалу в Польщі, пов’язаного з назвою вулиці Степана Бандери у Вінниці. Тепер усі автобуси цієї партії вже в місті, але перед виходом на маршрути вони мають пройти технічну підготовку.

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