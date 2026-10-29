У Польщі помер 91-річний єпископ Павел Соха — RMF24

У Польщі у віці 91 року помер єпископ-емерит Зеленоґурсько-Ґожувської дієцезії Павел Соха. Він належав до Згромадження Місії — чернечої спільноти, заснованої святим Вінсентом де Полем. Про смерть ієрарха повідомляє RMF24.

У Зеленоґурсько-Ґожувській дієцезії зазначили, що дату та місце похорону оголосять пізніше.

Служіння в дієцезії

Павел Соха народився 10 січня 1935 року у Войславицях поблизу Радома. У 1951 році він вступив до Згромадження Місії, а 22 травня 1958 року прийняв священничі свячення у костелі Згромадження Місії в Кракові.

У 1969 році Соха здобув докторський ступінь із теології. Папа Павло VI 16 листопада 1973 року призначив його єпископом-помічником новоствореної Ґожувської дієцезії. Єпископські свячення він отримав 26 грудня того ж року з рук кардинала Кароля Войтили.

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Робота в єпископаті та відзнаки

У межах Конференції єпископату Польщі Павел Соха у 1980–1996 роках очолював Комісію у справах духовенства. У 1990 році він узяв участь у VIII Синоді єпископів у Римі, присвяченому формації священників.

На пенсію єпископ вийшов у 2012 році, коли йому було 77 років. У 2018 році його нагородили Кавалерським хрестом, а у 2024 році — Офіцерським хрестом ордена Відродження Польщі.

Останні публічні звернення

Навіть у поважному віці Соха залишався активним у душпастирській діяльності. У березні він закликав єпископів менше зосереджуватися на постійному плануванні, активізмі, статистиці та вимірюваному успіху, а більше — спільно дослухатися до того, що говорить і наказує робити Бог.

Говорячи про сексуальні скандали в Католицькій церкві, єпископ наголошував на потребі правди, справедливості й очищення. Він також зазначав, що важливішим за структурні реформи є навернення сердець.

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