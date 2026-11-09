У Польщі помер нападник, який влаштував стрілянину в центрі Кракова

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У Польщі помер 24-річний чоловік, який 7 листопада відкрив вогонь по перехожих на Головній ринковій площі Кракова. Унаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Самого нападника правоохоронці поранили під час затримання, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

За даними правоохоронців, нападник був 24-річним громадянином Польщі. У суботу він приїхав автомобілем на центральну площу Кракова та відкрив вогонь по випадкових перехожих. Після цього чоловік спробував утекти, проте під час переслідування вступив у перестрілку з поліцейськими.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і поранили зловмисника. Його затримали та доправили до лікарні у критичному стані. Чоловік переніс кілька операцій, однак лікарям не вдалося врятувати його життя.

Під час перестрілки також були поранені двоє поліцейських.

Після стрілянини правоохоронці провели обшук у помешканні 24-річного чоловіка в місті Островець-Свентокшиський.

Там виявили тіла його батька, матері та 21-річної сестри. За попередніми даними, усі троє загинули від вогнепальних поранень.

Про смерть чоловіка повідомила поліція Польщі.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, пораненняотримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Прокуратура Кракова в Польщіплануєв неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру.

24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі польського Кракова, ще під час навчання малював сцени жорстокого насильства. Його колишня однокласниця розповіла, що на малюнках чоловік зображував повішених людей, а також себе зі зброєю під час нападу на школу.

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