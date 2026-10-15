У Польщі помер журналіст Віктор Легович, йому було 77 років — RMF24

У Польщі помер економічний журналіст Віктор Легович, багаторічно пов’язаний із Третьою програмою Польського радіо, відомою як Trójka. Йому було 77 років. Про смерть журналіста повідомляє RMF24.

Робота на Польському радіо

Легович був пов’язаний із Trójka від 1970-х років. У 1983–1991 роках він обіймав посаду програмного директора станції, а згодом був заступником директора. Серед його найвідоміших проєктів — створений ним «Informator Ekonomiczny» («Економічний інформатор»).

Журналіст також вів програми «Bardzo Ważny Projekt», «Bardzo Ważny Problem Europejski» та публіцистично-економічну передачу «Winien i ma». У розмові з Trójka до 25-річчя «Informator Ekonomiczny» Легович говорив, що прагнув пояснювати економічні питання простою й зрозумілою мовою, зважаючи на зміни у технологіях, банківській справі та мікроекономіці.

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Нагороди та викладацька діяльність

Після офіційного виходу на пенсію Легович підтримував зв’язок із редакцією Trójka. Його колеги у прощальному дописі в соцмережі X зазначили, що він телефонував, підтримував і допомагав команді.

У 2015 році Леговича нагородили Офіцерським хрестом ордена Відродження Польщі за видатні заслуги у розвитку Польського радіо. Він також був лауреатом премії «Ostre pióro», нагороди голови Національного банку Польщі та журналістської премії імені Маріана Кшака, яку присуджує Союз польських банків. Окрім роботи на радіо, Легович був викладачем вишу та заступником головного редактора газети «Nowa Europa».

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