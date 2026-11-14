У Польщі понад 130 членам виборчих комісій висунули звинувачення — Polsat News

У Польщі понад 130 членам дільничних виборчих комісій висунули звинувачення в ненавмисному невиконанні обов’язків під час президентських виборів 2025 року. Йдеться про підрахунок голосів і складання протоколів у другому турі голосування.

Як повідомляє Polsat News, процесуальні рішення ухвалила Окружна прокуратура в Седльцях. За версією слідства, члени комісій неналежно перерахували дійсні й недійсні голоси та неналежно склали протоколи голосування.

Позиція слідства

Прокуратура вважає, що ці дії могли завдати істотної шкоди суспільним інтересам у частині належного проведення виборів. На думку слідчих, також могла бути завдана істотна шкода приватним інтересам окремих кандидатів у президенти Польщі.

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За інкриміноване діяння передбачені штраф, обмеження волі або позбавлення волі на строк до двох років.

Попередні процесуальні рішення

У вересні 2025 року прокуратура в Седльцях повідомляла про висунення звинувачень 68 особам у цій справі. Тоді 40 фігурантів визнали провину та надали пояснення. Серед них були голови комісій, їхні заступники й інші члени комісій у Мінську-Мазовецькому, Бихаві, Магнушеві, Радомі, Любліні та Ласкаржеві.

Слідчі тоді заявляли, що неналежний підрахунок голосів і складання протоколів спотворили результати, отримані Каролем Навроцьким або Рафалом Тшасковським. Також прокуратура повідомляла про направлення до районного суду у Венгруві обвинувального акта щодо шести членів дільничної комісії №4 у Стоцеку та клопотання про умовне припинення провадження щодо ще трьох членів цієї комісії.

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