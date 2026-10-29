У Польщі понад 3,6 млн людей мають замінити посвідчення особи протягом року — RMF24

У Польщі користування недійсним посвідченням особи може каратися штрафом до 5 тис. злотих. Людям, які ухиляються від оформлення нового документа, також може загрожувати обмеження волі. Про це повідомляє RMF24.

На початку 2026 року медіа повідомляли, що протягом наступних 12 місяців строк дії посвідчень особи завершиться більш ніж у 3,6 млн людей у Польщі. Серед них є, зокрема, люди, народжені у 1988 та 1998 роках.

Коли слід замінити документ

Посвідчення особи необхідно замінити після завершення строку його дії, у разі зміни персональних даних, наприклад прізвища, а також якщо документ загубили, викрали або пошкодили. Заяву на новий документ слід подати щонайменше за 30 днів до завершення строку дії попереднього посвідчення.

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Подати заяву можна в будь-якому органі гміни. До неї потрібно додати заповнену заяву, посвідчення, строк дії якого завершується, та кольорову фотографію.

Вимоги до фото та оформлення онлайн

Для електронної заяви фото повинно мати щонайменше 492 на 633 пікселі та важити не більш як 2,5 МБ. Паперова фотографія має бути розміром 35 на 45 мм. Її необхідно зробити не раніше ніж за шість місяців до подання заяви, а обличчя має займати від 70% до 80% кадру.

Людина, яка подає заяву онлайн, протягом 30 днів має особисто прийти до обраного органу, щоб залишити відбитки пальців і зразок підпису. Готовий документ мають видати не пізніше ніж через 30 днів після подання заяви або її доповнення в установі. Посвідчення не потрібно замінювати через зміну адреси реєстрації, назви органу, який його видав, або назви місця народження.

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