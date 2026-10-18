У Польщі понад 70 справ щодо зміни договорів ще тривали — Interia

У Польщі після набуття чинності новими правилами, що дозволяють Державній інспекції праці змінювати договори B2B або договори доручення на трудові договори адміністративним рішенням, виникли перші спори з роботодавцями. Як повідомляє Interia, до початку жовтня інспектори видали понад 600 розпоряджень про зміну договорів, із яких виконали 535. Понад 70 справ ще тривали, зокрема через конфлікти між інспекцією та компаніями.

Нові повноваження інспекторів

З 8 липня 2026 року окружний інспектор праці може адміністративним рішенням перекваліфікувати неправильно укладений цивільноправовий договір на трудовий, якщо фактичні умови співпраці відповідають трудовим відносинам. Раніше інспектор міг лише звернутися до суду, а такі провадження могли тривати роками.

Реформа спрямована на протидію фіктивним договорам. За оцінкою Міністерства фінансів Польщі, за фіктивними B2B-контрактами в країні працюють 160 тисяч осіб. Роботодавець, який протягом року після набуття чинності правилами добровільно замінить неналежний цивільноправовий договір трудовим, може уникнути фінансової відповідальності. В іншому разі передбачено штраф від 2 тисяч до 60 тисяч злотих, тоді як до змін максимальна сума становила 30 тисяч злотих.

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Можливі судові спори

За даними видання, найбільше заперечень очікують від великих компаній, які можуть залучати великі юридичні фірми. Роботодавці побоюються витрат на сплату прострочених внесків до Закладу соціального страхування та податків, що в окремих випадках можуть сягати мільйонів злотих. Ризик особливо високий, якщо під час перевірки Заклад соціального страхування визнає, що внески слід сплатити за п’ять попередніх років.

У 2027 році працівники інспекції праці зможуть використовувати інструмент аналізу ризиків для відбору підприємств до перевірок на основі даних інспекції, Закладу соціального страхування та податкової адміністрації.

Ознаки трудових відносин

Інспекція перевірятиме, чи працює виконавець під безпосереднім керівництвом і контролем, за фіксованими місцем та графіком, чи несе він фінансову відповідальність за результат роботи, а також чи може передавати завдання субпідрядникам або залучати заміну. Якщо людина самостійно визначає час і місце роботи, відповідає за результат та використовує власне обладнання, підстав для перекваліфікації договору може не бути.

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