У Польщі попрощалися з двома жертвами стрілянини в Кракові — Polsat News

У Польщі в суботу відбулися похорони двох людей, які загинули під час стрілянини на Головній площі Кракова. У Сендзишуві-Малопольському попрощалися з 47-річною жінкою, яка була волонтеркою благодійної ініціативи Szlachetna Paczka, а в Краснику поховали 55-річного чоловіка.

Як повідомляє Polsat News, на прощання з жінкою в костелі Різдва Пресвятої Діви Марії прийшли її рідні, друзі, представники місцевої влади та жителі міста. Священник Томаш Русин під час заупокійної меси нагадав про її участь у благодійних акціях і допомозі тим, хто потребував підтримки.

Прощання в Сендзишуві-Малопольському

Мер Сендзишува-Малопольського Богуслав Кмєць заявив, що звістка про смерть мешканки вразила всю громаду. За його словами, цей біль відчувають родина, друзі, знайомі та вся місцева громада. Він також наголосив на її багаторічній громадській діяльності, допомозі людям і підтримці притулку для тварин.

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У Краснику, звідки походив 55-річний загиблий, його проводили в останню путь близькі. Голова Асоціації торговців пересувної торгівлі в центрі Кракова Станіслава Гзиль охарактеризувала чоловіка як чесну та спокійну людину. За словами підприємців, близько 20 років тому він зазнав тяжкої аварії в Італії, після якої не відновив повної фізичної форми, а згодом переїхав до Кракова.

Стрілянина на Головній площі Кракова

За даними видання, 7 листопада 24-річний нападник в'їхав автомобілем на Головну площу Кракова та відкрив вогонь по випадкових людях. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 зазнали поранень, серед них двоє поліцейських. Того ж дня поліція виявила в помешканні нападника в Островці-Свентокшиському тіла його батька, матері та сестри з вогнепальними пораненнями. Нападник помер у лікарні в понеділок, розслідування веде Малопольський підрозділ Національної прокуратури.

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