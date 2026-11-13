У Польщі посилять покарання за порушення на залізничних переїздах — RMF24

У Польщі з 21 листопада 2026 року набудуть чинності суворіші правила для водіїв на залізничних переїздах. За визначені порушення передбачене позбавлення права керування транспортними засобами на три місяці. Про це повідомляє RMF24.

За які порушення позбавлятимуть прав

Санкцію застосовуватимуть до водіїв, які об’їжджають опущений шлагбаум або напівшлагбаум, в’їжджають на переїзд під час його опускання чи до повного підняття. Права також можуть забрати за проїзд на червоне світло, миготливий червоний сигнал або два почергово миготливі червоні сигнали.

Ще однією підставою стане в’їзд на залізничний переїзд, коли за ним неможливо продовжити рух. До набрання змінами чинності за такі порушення передбачали штраф у 2 тисячі злотих і 15 штрафних балів. За повторне порушення протягом двох років штраф зростав до 4 тисяч злотих.

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Заборона керування за аварії

У разі спричинення катастрофи або аварії на залізничному переїзді суд буде зобов’язаний призначити винуватцеві заборону на керування транспортними засобами щонайменше на три роки. За створення безпосередньої небезпеки катастрофи мінімальний строк такої заборони становитиме один рік.

За даними Головного управління поліції Польщі, у 2024 році на залізничних переїздах сталися 39 аварій: загинули 23 людини, ще 29 дістали поранення. У 2025 році кількість аварій зросла до 51, а кількість загиблих — до 27. До кінця серпня 2026 року зафіксували 35 аварій, у яких загинули 16 людей і 40 були травмовані. У понад 80% випадків відповідальність покладали на водія транспортного засобу.

За інформацією motofakty.pl, яку наводить RMF24, якщо автомобіль заблокований на переїзді, слід якнайшвидше залишити переїзд. Якщо виїхати неможливо, шлагбаум можна зламати, а після цього зателефонувати за номером, указаним на жовтій наклейці PLK на переїзді.

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