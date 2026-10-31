У Польщі посилили охорону біля Конституційного трибуналу, семеро суддів залишаються в будівлі

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Біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі постійно чергують поліцейські підрозділи попередження. Водночас семеро суддів, які перебували в установі вночі, досі не залишили приміщення.

За даними журналістів, які посилаються на суддю Анну Корвін-Пьотровську, «всі судді, які були вночі в Трибуналі, досі там перебувають». Загалом ідеться про сімох суддів.

У суботу до 11:00 Анна Корвін-Пьотровська видала розпорядження про організацію роботи Конституційного трибуналу.

Документ передбачає кілька рішень. Зокрема, Корвін-Пьотровська скасувала раніше видані повноваження та рекомендувала суддям виконувати роботу поза межами будівлі Трибуналу.

Крім того, вона призупинила виконання обов’язків працівниками Конституційного трибуналу, водночас зберігши за ними заробітну плату.

Напередодні, у п’ятницю, на сайті Конституційного трибуналу з’явилося повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

Водночас на сторінці Конституційного трибуналу в соцмережі X опублікували протилежну заяву. У ній стверджується, що сайт суду захопили, а голова установи Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов’язки.

У ніч проти суботи біля Конституційного трибуналу зібрався мітинг представників опозиції. Серед протестувальників був президент партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.

Учасники акції виламали ворота та намагалися потрапити до будівлі суду. На тлі протистояння біля установи продовжують чергувати поліцейські підрозділи попередження.

Про це повідомляє Polsat News.

Міністр юстиції та генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек заявив, що його стурбувала поведінка президента Кароля Навроцького під час прориву до Конституційного трибуналу. Він висловив сподівання, що прокуратура вживе відповідних заходів.

Посол США у Польщі Том Роуз назвав події навколо польського Конституційного трибуналу безпрецедентним протистоянням і закликав усі сторони не допускати подальшої ескалації. Дипломат наголосив, що ситуація має серйозний характер і може призвести до небезпечних наслідків.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявивпро загрозу внутрішній безпеці країни на тлі загострення конфлікту довкола Конституційного трибуналу. Він звинуватив опонентів у порушенні конституційного ладу та оголосив про термінові консультації за участю представників парламентських сил.

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського.

Як повідомляє RMF24, у Польщі вночі з п’ятниці на суботу в будівлі Конституційного трибуналу сталася гостра суперечка між президентом Каролем Навроцьким та особами, яких Сейм обрав до складу цього органу. На оприлюдненому записі чути, як Навроцький ставить під сумнів їхній статус суддів Конституційного трибуналу.

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