У Польщі посилюється неприязнь до українських біженців — PBS NewsHour

У Польщі посилюється неприязнь до українських біженців серед частини населення, повідомляє PBS NewsHour. За даними видання, Польща була однією з найвідданіших прихильниць України від початку повномасштабного вторгнення Росії — держави-агресора. За останні чотири роки країна надала прихисток приблизно одному мільйону українських біженців.

Зміна настроїв

PBS NewsHour зазначає, що багато поляків поступово змінюють своє ставлення до українських біженців на гірше. Це відбувається попри послідовну підтримку України Польщею від початку повномасштабного вторгнення.

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Історична пам’ять

Поділи між поляками й українцями, за даними видання, поглиблює болісна культурна пам’ять про масове вбивство часів Другої світової війни. Видання пов’язує загострення напруження між представниками двох народів із цим історичним контекстом.

Сюжет PBS NewsHour оприлюднили 20 жовтня 2026 року. Його підготували спеціальний кореспондент Малкольм Брабант і Луця Сколанкевич.

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