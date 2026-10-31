У Польщі повідомили про відсторонення керівництва Конституційного трибуналу — NDTV

На сайті Конституційного трибуналу Польщі 30 жовтня близько 18:00 з’явилося повідомлення про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського. Як повідомляє NDTV World, невдовзі після публікації сайт перестав працювати.

Анна Корвін-Пйотровська заявила, що цей крок потрібен для відновлення верховенства права. Вона також сказала, що як суддя з найдовшим стажем тепер очолює трибунал.

Президент перервав поїздку

Президент Польщі Кароль Навроцький на момент появи повідомлення прямував літаком до Сенегалу. Він перервав поїздку та повідомив у X, що за таких обставин президент має бути в Польщі.

Наступного ранку керівник адміністрації президента Павел Шефернакер заявив у X, що Навроцький разом із першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським увійшов до будівлі Конституційного трибуналу.

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Протести та взаємні заяви

Біля будівлі трибуналу у Варшаві поліція заблокувала доступ, а десятки людей зібралися на протест. Частина учасників виступала проти усунення Свєнчковського та скандувала гасла проти прем’єр-міністра Дональда Туска.

Офіційний акаунт Конституційного трибуналу в X назвав події державним переворотом і заявив про незаконне захоплення сайту установи. У дописі також стверджувалося, що Свєнчковський і Соханьський залишаються головою та віцеголовою трибуналу, а Корвін-Пйотровська не є його суддею.

Посол Польщі в Китаї Якуб Кумох повідомив про подання заяви про відставку та відкликання з посади через події в країні. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський у відповідь заявив, що дипломат більше не представляє Польщу.

Конституційний трибунал давно є предметом протистояння між урядом Туска та опозиційною партією «Право і справедливість» (PiS), яка перебувала при владі з 2015 до 2023 року. Уряд Туска заявляє про намір відновити незалежність судової системи, тоді як представники PiS розкритикували повідомлення про відсторонення керівництва трибуналу.

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