У Польщі повідомили про забезпечення 11 елітних авто у справі Zondacrypto — Interia

У Польщі в межах розслідування щодо криптобіржі Zondacrypto забезпечили 11 елітних автомобілів орієнтовною вартістю 4 млн злотих. Про це заявив міністр юстиції Вальдемар Журек. За його словами, автомобілі належали заарештованій підозрюваній у цій справі.

Як повідомляє Interia, загальна вартість майна, забезпеченого під час слідства, вже перевищила 125 млн злотих. Журек заявив, що слідчі прагнуть повернути якомога більше коштів потерпілим клієнтам біржі.

Зустріч у Міністерстві юстиції

У будівлі Міністерства юстиції Польщі відбулася зустріч щодо посилення співпраці для відстеження руху криптоактивів. У ній взяли участь Журек, заступник генерального прокурора Яцек Білевич, прокурори Слідчої групи №4 Національної прокуратури, естонський керуючий у справі про банкрутство та представники комітету кредиторів.

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Національна прокуратура повідомила, що учасники обговорили можливості виявлення й забезпечення майна, яке може бути важливим для задоволення вимог потерпілих клієнтів біржі. Також ішлося про перебіг процедури банкрутства компанії BB Trade Estonia, подальшу комунікацію та правові питання доступу керуючого і представників кредиторів до даних, вилучених під час слідства.

Обмеження щодо компенсацій

Речниця генерального прокурора Анна Адамяк наголосила, що не всі активи, на які накладено забезпечення, походять із вигоди, одержаної коштом клієнтів Zondacrypto. Тому не все забезпечене майно може бути спрямоване на задоволення їхніх вимог.

Регіональна прокуратура в Катовицях 17 квітня 2026 року відкрила провадження щодо можливого шахрайства у значних розмірах і відмивання грошей. На початку серпня його об’єднали зі справою, яку веде сілезький підрозділ Національної прокуратури та яка пов’язана зі зникненням Сильвестра Сушка у березні 2022 року.

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