У Польщі поїзд завершив рейс в Ополе, керівника госпіталізували — Interia

У Польщі поїзд PKP Intercity, який 20 жовтня прямував із Варшави-Східної до Вроцлава-Головного, завершив рейс на станції Ополе-Головне після конфлікту за участю керівника поїзда та виконавчого директора з комерційних питань компанії. Керівнику поїзда викликали швидку, яка приблизно через годину доправила його до лікарні WCM в Ополе, повідомляє Interia.

Рейс завершили в Ополе

Інцидент стався в поїзді EIP №1604. За даними Kolejowy Portal, що посилається на службову записку працівника WARS, конфлікт почався у вагоні-ресторані.

Видання Forsal повідомило, що виконавчий директор з комерційних питань Войцех Партика нібито обурився, коли дізнався про потребу чекати на обслуговування через брак посуду. Згодом він, за даними медіа, пішов до службового приміщення керівника поїзда.

Kolejowy Portal із посиланням на працівника повідомив про ймовірне порушення тілесної недоторканності керівника поїзда. Після зупинки в Ополе близько 360 пасажирів залишили поїзд і скористалися іншими доступними сполученнями.

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Перевізник проводить перевірку

PKP Intercity заявила, що розпочала перевірку обставин інциденту, забезпечила записи камер спостереження та переглянула їх. За попередньою оцінкою перевізника, відео не підтверджує тверджень про порушення директором тілесної недоторканності керівника поїзда.

У компанії зазначили, що до завершення перевірки не визначатимуть відповідальність окремих осіб. За даними Forsal, директор пояснив свої дії тим, що в кабіні машиніста перебувала «неуповноважена особа»; видання встановило, що йшлося про провідницю, яка принесла керівникові поїзда напій.

Заяву з вимогою пояснити обставини інциденту подала профспілка NSZZ «Солідарність» PKP Intercity у Гдині. Про намір втрутитися у справу також заявив депутат Міхал Москаль, тимчасово відсторонений від членства в партії «Право і справедливість».

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